上半身にビッシリとタトゥーが入った23歳元ヤン美女が、タトゥーに込めた意味を告白した。【映像】28歳元ヤン美女の大胆なセクシービキニ姿（全身あり）ABEMAで配信中の『愛のハイエナ3』は、 “愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラ