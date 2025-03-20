ジェイ・アール北海道バスは2025年3月19日、国土交通省北海道運輸局へ一般路線バスの上限運賃変更の認可申請を行い、12月1日から初乗り運賃を値上げすると発表しました。対象路線は、札幌市・小樽市・江別市・北広島市・長沼町・南幌町の路線のうち、対キロ区間制運賃を適用しているエリアで、初乗り運賃は180円から220円になります。一方、札幌市内の特殊区間制運賃（1区240円・2区270円）と小樽市内の均一区間制運賃（240