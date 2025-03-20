立ち飲みフェス実行委員会が、東京・葛飾区新小岩公園にて2025年3月20日(木・祝)〜23日(日)の4日間「おでん＆地酒フェス」、2025年3月28日(金)〜30日(日)の3日間「下町ハイカロリー＆サワーフェス」を開催します。 おでん＆地酒フェス／下町ハイカロリー＆サワーフェス 日時 ：3月20日(木・祝)11:00〜20:003月21日(金)15:00〜20:003月22日(土)・23日(日)11:00〜20:00 立ち飲みフェス実行委員会が、東京・葛