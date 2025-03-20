【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■原爆投下から、わずか3日後に走ったという路面電車「一番電車」をモチーフに新藤晴一が作詞、「祈り」や「願い」を込めて岡野昭仁が作曲 ポルノグラフィティが制作する、NHK広島『被爆80年プロジェクト わたしが、つなぐ。』テーマソングの楽曲タイトルが「言伝 ―ことづて―」に決定した。 被爆された方や原爆の悲惨さに向き合い、その経験や想いをつなぐ体験