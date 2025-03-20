工具などを手がける角利産業（新潟県三条市）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」から、「A.T.FIELD 差替式2WAYドライバー（NERV）」など2商品を、2025年3月17日にオンラインストア「EVANGELION STORE」などで発売した。「エヴァ」の世界観とツールとしての機能性を両立「A.T.FIELD EVANGELION WORK」と、新亀製作所が展開する国産工具ブランド「SUNFLAG」が