追跡しやすい春先のクマを狙う「春期管理捕獲」が、北海道三笠市で始まっています。２０２５年はほかの市町村のハンターも対象に実践的な技術を伝えています。「春期管理捕獲」のため三笠市に集まったハンターたち。下川町などほかの地域から来た人もいます。足跡を追跡しやすい春先のクマを狙う「春期管理捕獲」は、ハンターの育成などを目的に道が２０２３年から実施しています。２０２５年は三笠市など３つの