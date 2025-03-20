ブルボンは、バニラアイス風味のふんわりケーキでエスプレッソ風味のクリームを包み込んだ「ふんわりオムレットアフォガート風味」を2025年3月18日(火)より販売中☆ ブルボン「ふんわりオムレットアフォガート風味」  内容量：5個発売日：2025年3月18日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限