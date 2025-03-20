株式会社ダイヤモンドダイニングは、2025年3月21日(金)にガストロパブ＆スポーツバー「THE PUBLIC PLUM UMEDA(ザ パブリック プラム ウメダ)」をオープン。場所は、大阪の新たなランドマークとして注目される「うめきたグリーンプレイス」内。関西エリアでの初出店となる。【写真】鹿のはく製が飾られたアイランドバー2025年3月21日(金)にオープンの「THE PUBLIC PLUM UMEDA(ザ パブリック プラム ウメダ)」■「THE PUBLIC」ブラン