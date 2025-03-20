「2024-25 大同生命SVリーグ」の女子は3月22日（土）から23日（日）にかけて、計6つのカードが実施される。 ■デンソーエアリービーズ vs 埼玉上尾メディックス 今節の注目カードは、この上位対決だろう。ホームのデンソーは、ロザマリア・モンチベレルやアマンダ・コネオといった得点力の高い外国籍選手もさることながら、ミドルブロッカー麻野七奈未の活躍に注目し