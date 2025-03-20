「dog-eared」という言葉を聞いて、すぐに意味が浮かぶだろうか？直訳すると「犬の耳のような」だが、実はこの表現は本や紙の状態を表す英語のイディオムだ。【こちらも】「スクラップ置き場の番犬より意地が悪い」とは? 犬の英語イディオム (12)古くから使われてきたこの言葉には、英語ならではの面白い歴史が隠されている。今回は、この表現がどのように生まれ、どのように使われてきたのかを詳しく見ていこう。■dog-eared