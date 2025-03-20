JR東海は19日、東海道新幹線に、グリーン席よりも上質な半個室タイプの座席を設けると発表した。2027年度中の導入を予定しており、デッキ部分を改造して26年秋に登場させる1〜2人用個室とともに、プライバシーを確保したい客や外国人旅行客らの利用を想定しているという。東海道新幹線に2027年度導入予定の上級クラス座席のイメージ図。独立した大型バックシェルタイプで、転換して対面でも利用できる=JR東海提供新たなプレミ