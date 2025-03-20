ブルボンは、おいしく簡単にカロリーコントロールができる“80kcal”シリーズにおいて「オーツ麦のクラッカー」を2025年3月18日(火)より販売中。 ブルボン「オーツ麦のクラッカー」   内容量：32枚(4枚×8袋)発売日：2025年3月18日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：8カ月 