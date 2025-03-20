総会であいさつする城所委員長交通事故防止を目的としたＪＡＦ（日本自動車連盟）神奈川支部交通安全実行委員会（横浜市神奈川区）の２０２４年度総会がこのほど、同市内で開かれた。本年度の活動を報告したほか、２５年度は「全ての交通参加者がより安心して利用できる道路交通環境を目指す」ことを方針に定めた。同委員会の城所英俊委員長があいさつ。昨年１年間の県内交通事故死者数が過去最少の１０９人となったことに触れ