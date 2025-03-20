きょうの東海地方は晴れて各地で“お出かけ日和”になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は晴れて各地で“お出かけ日和”に 花粉が飛びやすくなるため万全の対策を（3/20の天気予報） 名古屋市内は雲は出ていますが朝からよく晴れています。午前11時35分現在の気温は10.6℃、湿度は39パーセントで、きのうより風は強くありません。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。きのうより風は穏やかで、過ごしやすい陽気になり