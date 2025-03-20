■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/17、NYダウ＋353ドル高、41,841ドル2）3/18、NYダウ▲260ドル安、41,581ドル3）3/19、NYダウ＋383ドル高、41,964ドル【前回は】相場展望3月17日号米国株: 反発か、調整の深化か、分岐点にある日本株: 日経平均はNYダウと比べて「割高感」、短期投機筋に注意●2．米国株：電話首脳会談は、ヘビ（プーチン氏）に睨まれたカエル（トランプ氏）1）トランプvsプーチン電話会談で、