ブルボンは、アルデンテな弾む噛みごこちの“フェットチーネグミ”シリーズから、フルーツティーの爽やかな味わいをイメージした「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」を2025年3月18日(火)より販売中です。 ブルボン「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」  内容量：47g発売日：2025年3月18日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッ