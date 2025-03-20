アイドルグループ・日向坂46の五期生10人目の新メンバーとして、大阪府出身の19歳・蔵盛妃那乃（くらもり・ひなの）が発表された。研修期間を経て、五期生として11人が合格していたが、このほど1人のメンバーが辞退。蔵盛の発表により五期生10人全員が発表となった。【写真】逸材ぞろい…！日向坂46の新メンバー五期生一覧公開された映像では、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露する蔵盛の姿が映し出されている。昨年8月、「