アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの完結編『TRIGUN STARGAZE』が、2026年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルが解禁され、佐藤雅子監督、ヴァッシュ役・松岡禎丞のコメントが到着した。【画像】アー写が変わらないまま…松岡禎丞のコメント全文同作は、『TRIGUN STAMPEDE』で描かれた、世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・儒來＞から2年半後の世界が舞台。砂漠の惑星・