アトレは、2025年5月11日(日)に、「アトレ竹芝」前の野外エリア、ウォーターズ竹芝 プラザにて、アトレ竹芝開業5周年を記念した“好奇心を刺激する水辺時間”を提供する音楽とアートの体験型野外イベント「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」を開催します。 アトレ竹芝「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」   会場：アトレ竹芝・ウォーターズ竹芝 プラザ日程：2025年5月11日(日)14: