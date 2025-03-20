アメリカのトランプ政権が在日アメリカ軍の機能強化計画の中止を検討していると報じられました。連邦政府の経費削減の一環とされています。CNNテレビは19日、独自に入手した内部文書などを基に、“国防総省がアメリカ軍の組織の統廃合を検討している”と報じました。トランプ政権が進める連邦政府の経費削減の一環で、具体的にはヨーロッパとアフリカをそれぞれ管轄する司令部を統合することや、在日アメリカ軍の機能強化計画を中