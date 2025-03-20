俳優の松坂桃李が主演を務める、TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）。主人公・御上（松坂）が担任を務める隣徳学院3年2組の生徒29人の最終回に向けたメッセージを“出席番号順”で紹介する。第1弾となる今回は、出席番号（13）〜（18）の倉吉由芽（影山優佳）、櫻井未知留（永瀬莉子）、椎葉春乃（吉柳咲良）、東雲温（上坂樹里）、高梨晋太郎（青山凌大）、千木良遥（高石あかり）ら。【写真】衝撃…”不正入学を