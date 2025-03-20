7人組グループ・WEST.が全員で主演する映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』（5月2日公開）追加キャスト第1弾として、俳優・恒松祐里が出演する。ヒロイン・片瀬サクラ役に起用された。『Gメン』に続く瑠東東一郎監督作品への参加となり、全編関西弁に挑戦する。【動画】WEST．全員主演映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』特報今作は、通常の業務を超えて表では解決できない問題を秘密裏に処理する会社員、通