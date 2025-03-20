IOC=国際オリンピック委員会の会長選挙が、日本時間の今夜、ギリシャで行われます。日本人として初めて立候補している国際体操連盟の渡辺守成会長がJNNの取材に応じ、IOCの改革を訴えました。IOCの総会はギリシャで開催されていて、新しい会長を決める選挙は日本時間のきょう午後11時から行われます。記者「IOC会長選の立候補者たちが各国のインタビューに応じています。本命不在で混戦だと伝えられています」立候補しているのは7