今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたドール人形たちと一緒に飾られていた猫ちゃん。飼い主さんが探していたところ、あまりにも自然な形でドール達の中に紛れ込んでいたそうです。 ドールたちと一緒に飾られていた猫ちゃんの様子はXにて、14.5万回以上表示。いいね数は6000件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「非常にリアルなネコドールｗ」「ドール達や小物を倒すこ