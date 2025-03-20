「ふじ・ふもとの森温泉」で愛犬と泊まれるお部屋の予約受付を開始しました。 ふじ・ふもとの森温泉「愛犬と泊まれるお部屋」 「ふじ・ふもとの森温泉」で愛犬と泊まれるお部屋の予約受付を開始。  所在地： 山梨県南都留郡富士河口湖町小立5534棟数： 7棟電話番号： 0555-72-8233 ふじ・ふもとの森温泉は、豊かな自然環境に囲まれた中でテントサウナと温泉露天風呂を堪能