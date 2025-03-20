パレスチナ自治区ガザの停戦合意を破り、攻撃を再開したイスラエルは、新たに地上部隊による作戦を開始しました。イスラエル軍は19日、ガザの中部と南部で「標的を絞った地上での活動を始めた」と発表し、地上作戦を開始したと明らかにしました。目的について、「ガザ北部と南部の間に部分的な緩衝地帯を設けるためだ」とし、1月の停戦発効時に撤退したガザを南北に隔てる回廊を、再び支配下に置いたということです。いまのところ