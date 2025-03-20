猫が痩せていくのはなぜ？考えられる原因とは 1.消化器系のトラブル 猫が食べているのに痩せる原因のひとつが、「消化器系の異常」です。 たとえば「炎症性腸疾患（IBD）」は、腸の慢性的な炎症によって食べたものの栄養がうまく吸収されず、体が痩せ細る病気です。腸や胃に問題があると、栄養を十分に吸収できずに体重が減ってしまいます。 消化管のガンなど他の消化器疾患でも体重が減ってくる症状が見られることがあ