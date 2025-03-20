俳優の成宮寛貴が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』（27日スタート、毎週木曜後11：00）がこのほど、クランクインを迎え、成宮と瀧本美織からコメントが到着した。【写真】ヒロインを務めるのは…さわやかな瀧本美織『死ぬほど愛して』は、累計発行部数1億以上突破のヒット作『金田一少年の事件簿』などで知られる天樹征丸の同名漫画が原作の純愛サスペンス。『性の劇薬』『女子高生に殺されたい』などを