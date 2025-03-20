3人組グループ・KAT-TUNの上田竜也が19日、自身のインスタグラムを更新。かねてから“兄貴”として慕う先輩・櫻井翔との食事会を、2ショット写真とともに報告した。【写真あり】上田竜也、櫻井翔“兄貴”との食事を報告上田は「甘えるDAY兄貴にご飯連れてってもらった」として、櫻井と並んで飲食店でピースする写真をアップ。実はこの席では思わぬハプニングもあったようで「先に到着し2つ席が用意されていたのでなんとなく