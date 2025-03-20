福岡県西方沖地震から20日で20年です。大きな被害が出た福岡市の玄界島では、大規模な防災訓練が行われています。福岡市西区の玄界島では午前10時から「警固断層帯」を震源とする、震度6弱の地震を想定した訓練が始まりました。島の住民や警察、消防などおよそ350人が参加し、訓練はこれまでで最大規模となっています。 2005年の福岡県西方沖地震で、震源に近い玄界島では7割の家屋が全半壊するなど大きな被害が出ました。訓練