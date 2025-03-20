池田動物園で開かれている「だがしの日イベント」岡山市 岡山市の池田動物園で20日、子どもたちに駄菓子をプレゼントするイベントが開かれています。 岡山県瀬戸内市で大型の駄菓子専門店を営んでいる会社と「池田動物園をおうえんする会」、環太平洋大学が開いたイベントです。 環太平洋大学の学生が企画・運営を手がけていて、スタンプラリーや「サッカーボウリング」にチャレンジした子どもたちに