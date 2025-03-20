2025年度予算の年度内成立を巡り与野党の論戦が続く中、石破首相の商品券配布に対し、野党の追及が続いています。国民民主党の玉木代表は静岡市内で演説し、石破首相の商品券問題を追及するとみられます。立憲民主党の野田代表は、これまでに「石破総理というより歴代の自民党総理、自民党の政治文化の問題だ」と指摘しています。これに関し、岸田前首相や菅元首相、麻生元首相の事務所は、“法令に従い適切に行った”とのコメント