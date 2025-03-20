3月18日、高岡早紀がInstagramを更新した。【写真】美肌際立つすっぴんSHOTを公開高岡は、自身のInstagramアカウントにて、「ぶらぶらと表参道へお買い物。 サングラスはすっぴんの心強い見方です。。（原文ママ）」と綴ると、表参道で撮影したという、大きなスクエア型のサングラスを身に着けた姿を公開した。この投稿に対し、ファンからは「すっぴんでこの美しさ」「肌綺麗」「カッコ良すぎます」「すれ違ったら3度見する美しさ