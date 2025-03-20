大規模な山林火災が発生した岩手・大船渡市で、「被災者生活再建支援金」の申請受け付けが始まりました。「被災者生活再建支援金」の申請受け付けは、大船渡市役所と避難所となっている三陸町綾里の施設で始まりました。2月26日に発生した山林火災では、住宅102棟で被害が確認されています。支援金は住宅を再建する際に支給されるもので、支給額は全壊の場合で最大300万円、大規模半壊の場合で最大250万円などとなっています。支援