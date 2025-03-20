14人が死亡したオウム真理教による地下鉄サリン事件から、20日で30年です。東京メトロの霞ケ関駅では遺族らが花を手向け、犠牲者に祈りを捧げました。1995年3月20日、当時のオウム真理教の幹部らが地下鉄の車内で猛毒のサリンをまき、14人が死亡、6000人以上が重軽傷を負いました。事件から30年となる20日、駅員2人が犠牲となった霞ケ関駅では、遺族や駅の関係者らが献花台に花を手向けました。夫を亡くした高橋シズヱさん「