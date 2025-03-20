■カーリング女子世界選手権1次リーグ日本 3−4 トルコ（20日、韓国）ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック™の出場枠をかけたカーリングの世界選手権6日目。女子日本代表のフォルティウスはトルコに3ー4で敗れ、3勝6敗。この後カナダやスウェーデンといった強豪との対戦を残しており、今大会でのミラノ五輪出場枠獲得は極めて厳しい状況となった。2月の日本選手権を制したフォルティウス（吉村紗也香（33）、小野