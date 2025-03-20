能登半島地震で被害を受けた上越市の直江津港で、岸壁の復旧工事が終わり貨物船の作業が再開しました。復旧工事を終えたのは上越市の直江津港の中央ふ頭鉱産品岸壁です。貨物船が出入りする岸壁で、去年の能登半島地震で地割れなどの被害を受けました。去年7月からコンクリートの舗装など、本格的な復旧工事が始まり、ことし1月に完了。19日は大型貨物船の積み下ろし作業などが行われていました。一方、岸壁に隣接する区画で