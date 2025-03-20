新潟クボタがフードバンクに県産米を寄付しました。寄付はコロナ禍をきっかけに毎年行われていてことしは今回と7月にあわせて2トンのコメが贈られます。県フードバンク連絡協議会は「米価が高騰しコメの支援が不足している」として感謝の言葉を伝えていました。