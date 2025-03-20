任期満了に伴う県知事選挙が20日、告示されました。これまでに3人が立候補の届け出を行っています。県知事選挙への立候補の届け出は午前8時半に県庁で受け付けが始まりました。 これまでに3人が立候補の届け出をしています。立候補したのは届け出順にいずれも新人の猿田和三氏61歳と鈴木健太氏49歳 大久保範夫氏73歳のいずれも無所属の3人です。無・新猿田和三候補「人口減少対策に、私は覚悟を決めてやり抜きます」「継続すべきと