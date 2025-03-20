ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平が２０日、都内で不二家「ホームパイ」の新ブランドキャラクター発表会を行った。新ＣＭに出演している阿部は７００包ある特大ホームパイを贈呈され「枕みたい…。持ったら見えなくなっちゃう…。重いです。発売から５７年の歴史や、愛されてきた歴史が詰まっている」と苦笑い。それでも、「ホームパイは子供の頃からあるお菓子。ずっと食べていた。ＣＭに出演できることは、本当にあの頃の自分に伝