第９７回選抜高校野球大会第３日の２０日、第１試合に登場した大垣日大（岐阜）のアルプス席では、女子生徒１６人の応援団が学ランを着て最前列に立ち、大きな身ぶり手ぶりで声をからした。同団は性別を問わず入団できるが、歴代を通して女子の割合が多いといい、今大会は女子のみで、２月頃から週３、４日の練習を積んできたという。サッカーやバレーボール部の応援にも駆けつけるが、野球部の応援は、全員が地元中学などの学