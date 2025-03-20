大分県佐伯市の海運会社「福永海運」社員だった男性（当時３０歳）の自殺はパワーハラスメントにあたるメールなどが原因として、両親が同社と上司３人に約６８００万円の賠償を求めた訴訟の判決が１９日、福岡地裁であった。林史高裁判長はメールと自殺との因果関係を認め、同社と上司１人に約６６００万円の支払いを命じた。判決によると、男性は２０１８〜１９年に上司から「手抜きにも程があります」「ナマケモノの態度を改