FIFAワールドカップ26出場権の獲得が懸かるバーレーン戦が20日、埼玉スタジアム2002で行われる。日本代表は1998年のフランス大会から7回連続で大舞台に立っているが、最終予選で王手をかけながらストレートに決められなかったのは、FIFAワールドカップ2014ブラジルの時だけ。今回のチームは『W杯優勝』という大目標を掲げているだけに、足踏みは許されない。アジアでは”横綱相撲”を見せて、堂々と切符をつかみ取る必要がある