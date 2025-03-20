今年4月1日にデビュー45周年を迎える歌手の松田聖子（63）が20日、「松田聖子 LINE公式アカウント」を開設した。楽曲情報やコンサート情報のほか、聖子のニュースをお知らせするという。この記事の写真を見る松田は先日、45周年記念オールタイムベスト盤「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」と2024年のコンサートツアー「Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 20