2005年3月の福岡沖地震の発生から20年を迎えた20日、大きな被害を受けた福岡市西区の玄界島で市などが主催する防災訓練があった。島民をはじめ、自衛隊や海上保安部、気象台、警察、消防、通信や小売企業の関係者が参加した。【写真】20年前の福岡沖地震。九州一の繁華街でビルの窓ガラスが割れ、歩道上に散らばった玄界島は、震源となった警固（けご）断層帯北西部が海底に走る玄界灘に浮かぶ。20年前、マグニチュード（M）7.