日本に住む20歳以上の人が必ず加入する“国民年金制度”。もし、未納の期間があった場合、年金の受け取りができるのか不安に思う方もいるでしょう。 そこで本記事では、国民年金の基本的な内容と、未納をそのままにしていた場合について解説します。支払いが難しいときの対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 国民年金制度は必ず加入 国民年金は日本に住む20歳以上の人であれば、必ず加入し