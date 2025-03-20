10周年を迎えたTVアニメ「美男高校地球防衛部」から新TVアニメシリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の制作が決定！ファン投票で放送話数が決まるLOVE＆HAPPY防衛部セレクションの放送も決定しました。2025年で第1期放送開始から10年を迎え、1月に劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」を公開したTVアニメ「美男高校地球防衛部」シリーズは、新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の制作が決定しました。2015年1