能登半島地震による災害関連死について、新たに12人が認定されることになりました。石川県内では直接死を含めた犠牲者は561人で、富山・新潟で亡くなった8人を含めると569人に上る見通しです。 石川県は19日、能登半島地震による災害関連死の審査会を開き、新たに12人を認定すると決めました。内訳は輪島市で8人、七尾市で3人、志賀町で1人となっています。仮設住宅の入居者で緊急搬送され入院後、病院で亡くなったり、自宅で被