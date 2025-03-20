◇第97回選抜高校野球大会第3日・1回戦西日本短大付6―0大垣日大（2025年3月20日甲子園）38年ぶりの出場となった西日本短大付（福岡）が大垣日大（岐阜）に快勝し、春初勝利を挙げた。3回まで無安打だったが、打順が2巡目に入った4回、先頭・奥駿仁（3年）が中前打でチャンスメークすると、1死二塁から3番・斉藤大将（3年）が中前適時打を放ち先制。4番・佐藤仁（3年）も適時二塁打で続くなど、この回、打線がつながり3