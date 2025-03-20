タイ・バンコクで開かれた浙江吉利控股集団の新車発表会で展示された電動ピックアップトラック。（２０２４年１０月２９日撮影、バンコク＝新華社配信）【新華社北京3月20日】中国の自動車業界団体、中国汽車流通協会乗用車市場情報連席分会がこのほど発表した2月のピックアップトラック生産台数は前年同月比31.6％増の3万8千台、販売台数は29.7％増の4万3千台とここ5年の高水準に達した。1〜2月の累計は生産が前年同期比9.1％増